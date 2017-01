Vitória de Guimarães empata com Feirense

Hoje às 22:29, atualizado às 22:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Terminou sem golos o Feirense-Vitória de Guimarães. Fogaceiros somam um ponto na luta pela permanência e vimaranenses desperdiçaram a possibilidade de igualar, provisoriamente, o Braga no quarto lugar.

O Vitória de Guimarães disparou muita pólvora seca em Santa Maria da Feira. A equipa de Pedro Martins dominou durante praticamente todo o encontro, mas esteve longe do fulgor de outros jogos e não foi capaz de encontrar soluções para bater o Feirense. Quando os vimaranenses chegavam com perigo à baliza adversária, Vaná respondia com segurança e mantinha o nulo no marcador.

A primeira parte foi disputada a um ritmo mais morno e com poucas oportunidades claras de golo. Depois, o Vitória de Guimarães deu maior ritmo ao jogo e criou vários lances de perigo junto à baliza do Feirense. Josué, Raphinha, Soares e Bernard ameaçaram marcar, tal como Platiny, do lado do Feirense, que obrigou Douglas a uma grande defesa.