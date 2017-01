Vitória e Marítimo anulam-se em Guimarães

Hoje às 18:01, atualizado às 18:05 Facebook

Minhotos e insulares não foram além de um empate a zero, com a equipa de Pedro Martins a igualar, provisoriamente, o Sporting no quarto lugar da classificação.

Depois das vitórias na Covilhã (Taça de Portugal) e em Braga (Liga), o V. Guimarães voltou ao Afonso Henriques, mas deixou escapar dois pontos, com o empate a permitir, no entanto, a subida ao quarto lugar do campeonato, a meias com o Sporting que, às 20.30 horas, recebe o Paços de Ferreira em Alvalade.

O Marítimo subiu ao sexto posto, ultrapassando o Chaves, que foi derrotado em Tondela, com a equipa de Daniel Ramos a assegurar o quinto jogo consecutivo no campeonato sem conhecer o sabor da derrota.