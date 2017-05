West Ham vence Tottenham e abre caminho ao Chelsea

Ontem às 22:37 Facebook

O Tottenham desperdiçou, esta sexta-feira, a oportunidade de garantir o segundo lugar da liga inglesa, ao perder 1-0 com o West Ham em jogo da 36.ª jornada.

Com o português José Fonte no onze inicial, coube ao médio argentino Manuel Lanzini sentenciar a partida aos 65 minutos, pondo termo a uma série de nove vitórias consecutivas do Tottenham na competição.

A equipa londrina, que poderia matematicamente ter assegurado o segundo lugar, fica assim com 77 pontos, mais oito do que o Liverpool, terceiro, com três jogos ainda por disputar.

A derrota do Tottenham beneficia diretamente o Chelsea que, em caso de vitória em casa na segunda-feira frente ao Middlesbrough, fica mais perto de se sagrar campeão de Inglaterra (tem atualmente 81 pontos). O West Ham, por seu turno, é agora nono, com 42 pontos.