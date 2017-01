William de regresso à equipa do Sporting

Hoje às 20:26, atualizado às 22:48 Facebook

O regresso de William Carvalho constitui a principal novidade no onze do Sporting que, na noite desta sábado, enfrenta o Paços de Ferreira em Alvalade.

O habitual titular do meio campo leonino fora preterido em relação a Palinha no último embate dos leões com o Marítimo, no Funchal. Rúben Semedo e Alan Ruiz também ganham estatuto de titulares em detrimento de Coates (castigado) e Zeegelaar.

Rui Patrício, Schelotto, Paulo Oliveira, Bruno César, Adrien, Gelson, Bryan Ruiz e Dost completam o puzzle idealizado por Jorge Jesus.

O Sporting enfrenta o Paços de Ferreira com a necessidade imperiosa de vencer para pelo menos manter a luta acesa pela segunda posição - a seis pontos do F. C. Porto.