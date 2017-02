William volta à titularidade em Moreira de Cónegos

Hoje às 17:29 Facebook

Depois de cumprir castigo na derrota (2-1) com o F. C. Porto, o médio regressa às escolhas iniciais de Jorge Jesus, que volta a contar com Bruno César a lateral esquerdo.

Acompanhe aqui a partida, ao minuto.

Depois da derrota no Dragão e com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o Sporting defronta o Moreirense sem qualquer margem de erro, seja para manter qualquer tipo de esperança de se aproximar dos dois primeiros classificados, seja para segurar o terceiro lugar, que dá acesso ao play-off da Liga dos Campeões 2017/18.

Do lado do Moreirense, Augusto Inácio apresenta um meio-campo com três elementos, formado por Fernando Alexandre, Cauê e NIldo.

Moreirense: Makaridze, Sagna, A. Micael, Diego Galo, Rebocho, Fernando Alexandre, Cauê, Nildo, Dramé, Sougou e Boateng.

Sporting: Rui Patrício, Schelotto, Coates, Rúben Semedo, Bruno César, William, Adrien Silva, Gelson, Alan Ruiz, Bryan Ruiz e Bas Dost.