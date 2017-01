Wolverhampton contrata Hélder Costa por quatro épocas e meia

Hoje às 18:19 Facebook

O Wolverhampton contratou em definitivo o jogador português Hélder Costa, que estava emprestado pelo Benfica desde o início da temporada, anunciou o 18.º classificado da segunda divisão inglesa.

O clube anunciou a contratação através da rede social Twitter, onde revelou que a ligação com o extremo é de quatro épocas e meia. Os Wolves não revelaram os valores da transferência, mas a imprensa desportiva britânica fala numa verba a rondar os 15 milhões de euros.

O jogador estava emprestado ao clube do Championship desde o início da temporada, tendo alinhado em 29 jogos e marcado nove golos ao serviço da equipa em que também jogam os portugueses Sílvio e Ivan Cavaleiro.

Hélder Costa fez toda a formação no Benfica, tendo representado a equipa principal numa ocasião e a equipa B em duas épocas, antes de ser emprestado aos espanhóis do Deportivo e aos franceses do Mónaco.