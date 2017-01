Zidane defende Ronaldo das críticas

Hoje às 16:46, atualizado às 18:29 Facebook

O treinador do Real Madrid diz que o craque madeirense será sempre o jogador que vai "fazer a diferença" na equipa, mesmo que sabendo que por vezes terá jogos menos bons.

"O Cristiano está bem, mas há dias em que se joga pior. Quem nunca jogou futebol, não consegue entender. Eu jogava mal às vezes e não se passava nada. O importante é continuar a trabalhar em campo", afirmou Zinedine Zidane, esta sexta-feira, na antevisão do jogo deste sábado entre o Real Madrid e o Málaga, a contar para a Liga espanhola.

O técnico francês decidiu vir a público defender o avançado português, depois das críticas que lhe foram feitas na sequência da má exibição realizada no jogo da Taça do Rei com o Celta de Vigo, que o Real perdeu em casa (1-2), pondo em perigo a passagem às meias-finais da prova.

"O problema é que haverá sempre críticas a Cristiano. Quando não joga, quando atua numa posição diferente. Ele está habituado a isso e pensa em estar bem na próxima partida. É nisso que ele está concentrado", acrescentou Zidane, reconhecendo que a aposta em Ronaldo no centro do ataque não deu frutos no jogo com o Celta.

"Ele jogou na posição 9 porque pensámos em colocar Marco Asensio e Lucas Vázquez nas alas, para ter mais espaço. Não fizemos perfeitamente essa mudança. Sabemos como ele jogou a vida toda, mas, de vez em quando, ele pode atuar no centro, com outros dois atacantes. A posição preferida dele é na esquerda e isso não vai mudar", referiu o treinador do Real Madrid.