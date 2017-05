Zidane pede aos jogadores para esquecerem finais ganhas ao Atlético

Hoje às 14:57, atualizado às 14:58 Facebook

O treinador do Real Madrid, o francês Zinedine Zidane, pediu aos futebolistas "merengues" que esqueçam as finais ganhas diante do Atlético Madrid, focando-se no segundo jogo da meia-final da Liga dos Campeões.

"Temos sempre que provar. Ganhámos-lhes duas finais (2014 e 2016), mas isso é passado, não podemos pensar nisso agora. É um jogo diferente, eles [Atlético Madrid] têm as suas armas, nós as nossas e vamos tentar mostrar o que fazemos", disse Zidane.

Foi assim que o treinador do Real Madrid, equipa de Cristiano Ronaldo, Pepe e Fábio Coentrão, abordou a segunda mão da meia-final da "Champions", que o Real disputará na quarta-feira no Vicente Calderón, na qual detém uma vantagem de 3-0 alcançada no primeiro jogo.

"Termos vencido duas finais [a de 2014 em Lisboa e a de 2016 em Milão] não assegura que nos qualifiquemos, se pensarmos assim, estamos a cometer um erro", reiterou Zidane, alertando a sua equipa para algum relaxamento.

O treinador francês assegurou que no futebol europeu nada está ganho e que é preciso realizar um bom jogo na segunda mão para que a equipa possa voltar a estar na final, esta época agendada para Cardiff.

Zidane disse também que o Real Madrid não irá ao campo do rival defender a vantagem da primeira mão e que a mentalidade continua a ser a de ganhar o jogo.

"Vamos entrar em campo a pensar em dar o máximo para ganhar o jogo. A única coisa que queremos é jogar e ganhar. O que pensamos não muda, o caminho é sempre o mesmo", justificou o treinador.

No final, o técnico 'madridista' revelou ainda que o central português Pepe e o francês Varane estão em condições para jogar, e admitiu que Nacho Fernández poderá substituir Dani Carvajal no lado direito da defesa.

"O Pepe está bem, veremos se entra na convocatória, e o Rafa [Varane] também está bem, tem treinado sem problemas", disse.

No jogo da primeira mão, no Santiago Bernabéu, o Real Madrid venceu o Atlético por 3-0, com três golos do português Cristiano Ronaldo, o que lhe permitiu chegar a uma histórica marca de 400 golos pelos "merengues".

Na outra meia-final da "Champions", a disputar esta terça-feira, a Juventus defronta em casa o Mónaco, de Leonardo Jardim, Bernardo Silva e João Moutinho, com uma vantagem de dois golos (2-0) trazida do Principado.