Zivkovic no onze do Benfica

O extremo Zivkovic é a novidade de Rui Vitória, treinador do Benfica, para o jogo desta tarde com o Tondela, da 18.ª jornada da Liga. O jovem sérvio estreia-se a titular no campeonato, ocupando o lugar do argentino Salvio.

De resto, o treinador das águias mantém a constituição habitual, voltando a apostar em Mitroglou e Jonas no ataque. Eis o onze do Benfica: Ederson; Nélson Semedo, Luisão, Lindelof e André Almeida; Zivkovic, Pizzi, Samaris e Cervi; Mitroglou e Jonas.

No Tondela, o treinador Pepa escalou a seguinte equipa: Cláudio Ramos; Jaílson, Pica, Kaká e Ruca; Fernando Ferreira; Bruno Monteiro, Claude Gonçalves e Miguel Cardoso; Murillo e Wagner.