CGD com prejuízos de 50 milhões de euros no primeiro semestre

As contas do banco público foram apresentadas ao final da tarde desta sexta-feira por Paulo Macedo na sede da instituição, em Lisboa.

A Caixa Geral de Depósitos teve um prejuízo de 50 milhões de euros no primeiro semestre de 2017. Os prejuízos foram impactados por custos não recorrentes de 366 milhões de euros.

No mesmo período do ano passado a CGD tinha registado um prejuízo de 205 milhões de euros. As contas do banco público foram apresentadas ao final da tarde desta sexta-feira por Paulo Macedo na sede da instituição, em Lisboa.

O presidente da CGD mostrou-se "satisfeito" com a evolução dos resultados, destacando que estão "em linha com o plano estratégico" traçado para o banco do Estado até 2020.

A CGD destaca que os resultados permitem "antever boas perspetivas de cumprimento dos objetivos fixados para o final de 2017. A margem financeira aumentou 18% no período em análise para 656 milhões de euros.

Os recursos totais de clientes aumentaram 3% para 69,5 mil milhões de euros em relação a dezembro do ano passado, com os depósitos de clientes a crescerem 1,3 mil milhões de euros.

A CGD concluiu no primeiro trimestre um reforço de capital de 4,4 mil milhões de euros.