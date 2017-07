Os ricos estão ainda mais ricos. Maiores fortunas já valem 10% do PIB

Dinheiro Vivo Hoje às 22:24, atualizado às 22:26 Facebook

As 25 maiores fortunas do país totalizam agora 18,8 mil milhões de euros, cerca de 10% do PIB português.

Pelo quarto ano consecutivo, as maiores fortunas nacionais voltaram a crescer. A revista Exame voltou a fazer as contas e conclui que os 25 mais ricos do país amealharam mais 3,8 mil milhões de euros face a 2016.

O primeiro lugar da lista é ocupado pela família Amorim, tendo sido contabilizada para o ranking a fortuna de Américo Amorim, que faleceu no passado dia 13 de julho. A família recebe uma herança de 3840 milhões de euros, um aumento significativo face aos 3100 milhões que constavam na lista do ano passado.

Alexandre Soares dos Santos também continua a ser a segunda pessoa mais rica do país. A fortuna do patrão da Jerónimo Martins aumentou quase 500 milhões de euros num ano, de 2078 milhões de euros para 2532 milhões de euros.

O pódio fica completo com a família Guimarães de Mello, que também manteve o lugar face ao ranking de 2016. Os donos do grupo Mello adicionaram 270 milhões de euros ao pecúlio, somando agora uma fortuna de 1,47 mil milhões de euros.