Governo dá gás a programas de apoio às exportações

"As empresas exportadoras tiveram um papel crucial no relançamento e no crescimento económico", começou por reconhecer o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, perante os cerca de 200 empresários que assistiram à conferência Top Exporta.

Acompanhando a crescente vocação exportadora das empresas lusas - a quem o ministro atribui o mérito de o país ter passado de um défice acentuado para um saldo positivo -, o Governo está empenhado em dar o seu contributo, com um conjunto de medidas desenhadas para estas empresas.

No âmbito do Programa Capitalizar, a eliminação do IVA alfandegário - já a partir de setembro - é uma das medidas que terá grande impacto junto das empresas exportadoras, assim como a criação de linhas de financiamento e tesouraria. "O Programa Capitalizar aposta em criar novas formas de financiamento e em apoiar as instituições bancárias com a garantia de Estado, em instrumentos que permitem alavancar o esforço das empresas que querem sair para o estrangeiro", destacou o ministro.

Além da área do crédito, o Governo lançou há cerca de três meses o Programa Interface, que visa colocar as empresas em estreito diálogo com as universidades e centros tecnológicos. O objetivo é torná-las mais inovadoras, competitivas e potenciar a certificação de produtos, "importante para as empresas industriais lusas poderem ser fornecedores de primeira linha dos grupos internacionais".

Os resultados dos dois primeiros meses do ano são animadores: as exportações "cresceram 13% num conjunto diversificado de setores", avançou. Caldeira Cabral destacou o turismo e o setor automóvel como fortes exemplos das exportações portuguesas. "Neste momento, todos os grandes produtores de automóveis em Portugal estão a investir". O turismo foi elogiado por ter sabido "inovar e melhorar a qualidade", contribuindo para afirmar "um Portugal moderno".

Elogiando a Top Exporta, o ministro agradeceu às empresas "pelo trabalho que fizeram por Portugal, pelos empregos que estão a gerar e pelo futuro que estão a criar para o país."