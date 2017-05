"Portugal vai continuar a crescer devido à conjuntura"

Carla Aguiar Hoje às 00:05 Facebook

Twitter

Partilhar

"Portugal vai continuar a crescer e acredito que vai mesmo superar as previsões do FMI", disse José Luís Mora, aludindo ao facto de, pela primeira em dez anos, as principais economias estarem a crescer ao mesmo tempo.

O diretor-geral do Santander Totta para a planificação financeira e desenvolvimento corporativo, que também é membro do grupo de peritos da Comissão Europeia para o setor bancário, considera que aquela circunstância, aliada ao forte crescimento da economia espanhola, vai favorecer as empresas portuguesas numa altura em que as duas economias estão cada vez mais interligadas.

Entre as razões que explicam o otimismo de José Luís Mora está a melhoria da competitividade de Portugal, o país da UE que mais conteve os custos unitários por hora de trabalho, e também aquele em que as exportações mais cresceram desde 2008, quando contavam 25% para o PIB e agora representam 40%. Outra das razões apontadas é o fenómeno do crescimento do turismo, que ainda tem um grande potencial, sobretudo quando se atenta ao facto do seu mercado natural serem os 500 milhões de consumidores "relativamente ricos" de uma UE em crescimento.

José Luís Mora apela a que as empresas portuguesas aproveitem os próximos dois a três anos do ciclo de crescimento, continuando a melhorar a competitividade, a aproveitar a reanimação do mercado doméstico, a ganhar dimensão, a internacionalizar e a investir em tecnologia e digitalização.

Aquele responsável destacou o facto de as exportações em Portugal terem um peso muito forte na economia, que tem contribuído para a descida do défice da balança comercial.

Referindo-se ao caso de sucesso das exportadoras e do turismo, que já representa 6,4% do PIB, José Luís Mora observou que os exemplos de completividade geram confiança e isso conduz a uma recuperação do investimento, tudo se refletindo na melhoria do défice orçamental e recuperação do consumo, que traz por arrasto a dinamização do mercado laboral.