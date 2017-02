Representação da Comissão Europeia diz que Norte é jovem e empreendedor

Hoje às 18:11 Facebook

A chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal, Sofia Colares Alves, afirmou esta sexta-feira que o Norte "é uma das regiões mais empreendedoras e jovens do país", destacando a sua "energia e criatividade".

"O Norte é uma das regiões mais empreendedoras e jovens do país. Tenho a certeza de que teremos muitos bons candidatos desta região", afirmou a responsável à margem da sessão de apresentação no Porto da Bolsa do Empreendedorismo 2017, uma iniciativa organizada pela representação da Comissão Europeia em Portugal e que reúne três concursos para promoção de investimento, crescimento e emprego.

Sofia Colares Alves realçou mesmo a "energia e criatividade" da região, apelando a todos aqueles que tenham uma ideia de negócio a concorrerem ao concurso "Elevator Pitch -- IdeiasQueMarcam" da Bolsa do Empreendedorismo 2017, aberto até 26 de fevereiro e com dois prémios de cinco mil euros cada.

A iniciativa visa motivar "os empreendedores a apresentarem as suas ideias, beneficiando de um programa de capacitação, um prémio financeiro e de suporte atribuídos pela rede de parceiros, muitos deles da região Norte (Uptec, PortusPark, Sanjotec, InvestAmarante, entre outros)".

"Procuram-se ideias inovadoras, quer sejam de perfil mais tecnológico, ou de serviços, ou mesmo nas temáticas de impacto social", destacou Sofia Colares Alves, explicando que "a elegibilidade das ideias a candidatar é transversal a todas as áreas de crescimento económico e com potencial de mercado".

Através da Bolsa do Empreendedorismo, referiu, "é facilitado aos candidatos dos concursos e aos participantes do evento o acesso a uma rede de parceiros que permite uma informação mais detalhada e adequada a cada um dos projetos".

"Esta iniciativa é uma das muitas formas da comissão europeia para executar a sua prioridade número um que é o estímulo ao investimento e à criação de emprego", realçou.

As candidaturas à primeira fase da 5.ª edição da "Bolsa de Empreendedorismo" 2017 foram abertas a 27 de janeiro.

A iniciativa pretende descobrir empreendedores que queiram desenvolver projetos em diferentes áreas, desde as tecnológicas até às sociais.