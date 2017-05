1º de Maio pouco concorrido no Porto

Helena Teixeira da Silva Ontem às 17:29 Facebook

Twitter

Partilhar

A Avenida dos Aliados, no Porto, foi um dos 40 locais do país escolhidas pela CGTP para assinalar, esta segunda-feira, o Dia do Trabalhador. Mas, ao contrário do que aconteceu em anos recentes, nem metade da avenida da cidade encheu para participar no habitual comício.

Um 1º de maio morno. Os sindicatos mobilizaram-se com faixas, bandeiras e cartazes, mas os populares nem por isso. E apesar de se ouvir que "maio está na rua", o ambiente foi, durante o desfile pela baixa do Porto, mais de festa do que de protesto.

O discurso também foi diferente do que se ouviu nos últimos anos. Reivindicou-se a "valorização do trabalho e dos trabalhadores", pediu-se ao Governo do PS "para ir mais longe", para "continuar a quebrar com o passado", para ajudar o milhão de trabalhadores precários, mas essencialmente reclamou-se o contributo dos sindicatos nos direitos reconquistados durante o Executivo socialista: "as 35 horas semanais", "a devolução dos quatro feriados roubados", "a reposição dos salários e pensões".

Na jornada de luta da CGTP, as faixas usadas foram mais dedicadas ao setor privado do que ao público. Como a que exigia à empresa de construção civil Soares da Costa "o pagamentos dos salários em atraso em Portugal, Angola e Moçambique", recusando o despedimento coletivo. Ou a que atacava a Galp: "A GALPada continua com roubo de direitos". No setor do Estado, lia-se em algumas faixas pedidos de "Reforma por inteiro sem penalização" ou alunos "em luta pela ciência".