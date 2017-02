Ano arranca com economia em "curva ascendente"

Hoje às 14:31, atualizado às 14:32 Facebook

O ministro da Economia disse este sábado, no Algarve, que o ano de 2017 arranca com uma "curva ascendente" devido à procura interna, mas também à aceleração das exportações, que aumentaram nos últimos meses do ano passado.

"Os dados de 2016 não estão ainda fechados, mas os dados até novembro dão uma melhoria na balança de bens e serviços de 900 milhões" de euros, o que corresponde a um aumento de 28%, referiu Manuel Caldeira Cabral, sublinhando que se trata de um crescimento que está a ser "puxado" não só pela procura interna, como externa.

Segundo aquele governante, que discursava durante o V Fórum Empresarial do Algarve, em Vilamoura, as exportações terão "um papel muito importante no reforço do crescimento em 2017" e o ano arranca "com uma curva ascendente, com um reforço, com uma aceleração e não com uma desaceleração".

O ministro da Economia sublinhou que este "ritmo de crescimento diferente" está a corresponder não a um desequilíbrio, mas "a um reforço do saldo positivo dos bens e serviços", observando que os dados das exportações do ano passado indicam um crescimento de 7,8% em novembro e de 11,7% em dezembro.

Manuel Caldeira Cabral observou que os setores tradicionais de exportação voltaram a crescer - como a indústria agroalimentar, têxteis e calçado -, embora também tenham surgido novos setores, nomeadamente, as indústrias química e farmacêutica.

O ministro da Economia atribui os resultados e as perspetivas positivas para 2017 ao facto de as empresas estarem a conseguir compensar as perdas que tiveram em alguns mercados com a entrada em novos mercados e de haver novas empresas a exportarem.

Apontando o turismo como um dos setores com grande peso neste crescimento, considerou que 2017 "tem todas as condições para ser um bom ano turístico", com uma procura mais distribuída ao longo do ano e de todo o território.

"A retoma do crescimento que estamos a ter é uma retoma sólida, porque é uma retoma que tem uma parte de componente de procura interna (...) mas que tem também uma componente externa muito forte, com a aceleração das exportações e com perspetivas de crescimento das exportações e do investimento na indústria transformadora muito positivas para 2017", concluiu.

O V Fórum Empresarial do Algarve decorre até domingo, com a presença dos ministros da Economia e das Finanças, dos secretários de Estado da Indústria e da Inovação, assim como de dirigentes de bancos e representantes do patronato e da Indústria, entre outros.