Aumentar escalões de IRS aliviará pessoas com salários modestos

Hoje às 21:05, atualizado às 21:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A coordenadora do Bloco de Esquerda defende que um maior número de escalões de IRS, e portanto maior progressividade fiscal, é o método necessário para aliviar todos os que têm salários modestos mas com "grande carga fiscal".

"Essa é a única forma de aliviarmos pessoas que tendo salários modestos em Portugal já têm uma grande carga fiscal", disse Catarina Martins, falando sobre um aumento de escalões de IRS.

"Bom objetivo" era passar de cinco para novamente oito escalões de IRS em dois anos

Na terça-feira, à SIC Notícias, a bloquista havia defendido a necessidade de "uma despesa fiscal em criação de escalões próxima dos 600 milhões de euros, no mínimo", para o Orçamento do Estado de 2018.

O Governo, no Programa de Estabilidade enviado a Bruxelas, contempla uma verba de 200 milhões de euros para o IRS, mas Catarina Martins, que falava esta quarta-feira em Lisboa, numa ação no bairro da Mouraria, lembrou que os acordos parlamentares à esquerda de viabilização do executivo contemplam o "aumentar da progressividade fiscal com mais escalões de IRS".

Ora, o dinheiro para tal, prosseguiu, existe, mas "a política é uma questão de escolhas" e cabe ao Governo atuar neste campo.

"Não há um problema desse tipo no país. Estamos a falar de tão pouco. Estamos a falar do país que vai pagar mais de mil milhões de euros em parcerias público-privadas na Saúde. Não consegue aliviar o salário, a pensão, de quem trabalha e paga tantos impostos? Claro que consegue", vincou.

Uma eventual alteração nos escalões de IRS pode acontecer, frisou, em dois anos e dois Orçamentos, sendo um "bom objetivo" o passar de cinco para novamente oito escalões de IRS nesse prazo temporal, admitiu.