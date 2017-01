Automóveis elétricos da Tesla já podem ser testados em Portugal

Paulo Lourenço Hoje às 09:00 Facebook

A Tesla, fabricante norte-americana de automóveis elétricos começa, a partir desta sexta-feira, a aceitar encomendas online para os automóveis "Model S" e "Model X" em Portugal. É também possível marcar um teste de condução.

A partir desta sexta-feira, os clientes portugueses têm as mesmas oportunidades de experimentar os veículos elétricos da marca norte-americana que os restantes europeus, através da página web da empresa, toda ela em português.

Através da inscrição online, os potenciais interessados podem agendar um "test drive", a realizar na zona da Grande Lisboa, podendo também encomendar os veículos, que a marca espera começar a entregar no território nacional a partir do segundo trimestre deste ano.

Em Lisboa, a Tesla vai contar com uma loja física e um serviço de apoio técnico, mas este serviço estará disponível em todo o país, tal como os carregamentos, através do programa "Carga no Destino", que estabelece parcerias com hotéis, centros comerciais e outros espaços, onde os automobilistas poderão carregar a bateria dos seus automóveis.

Para já, será possível adquirir os dois modelos da marca. O Model X é o veículo utilitário desportivo mais seguro, mais rápido e mais capacitado nas estradas. Com tração integral e com autonomia de até 565 km (NEDC) com uma única carga, é o ideal para famílias, graças ao seu amplo espaço para sete adultos e todos os seus equipamentos. O Model X é incrivelmente rápido e consegue acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,1 segundos. O preço de mercado é 107 mil euros.

Já o Model S, que o JN teve ocasião de experimentar, com um valor líder de autonomia de 632 km (NEDC), é um desportivo que oferece um desempenho inigualável através do seu único e exclusivo sistema de propulsão elétrico, que pode acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 2,7 segundos. É também um carro incrivelmente silencioso, que permite uma condução sem stress e dispõe de equipamento de ponta. O preço é de 76 mil euros.

Ambos os carros estão concebidos para receberem cargas de 20 a 30 minutos a cada 250 quilómetros no caso de uma viagem grande, ou uma simples carga semanal, para quem os utilize diariamente em deslocações casa-trabalho.

Jorge Milburn, diretor geral para Espanha e Portugal, explicou ao JN que a marca "está otimista" quanto ao sucesso no mercado nacional. "O público português tem muita paixão pelo desporto automóvel, por isso, temos recebido, através da nossa página na Internet, muitos pedidos de informação", justifica.

O mesmo responsável destaca que em Portugal os "incentivos fiscais são muito bons" para a compra de carros elétricos, nomeadamente no caso das empresas, o que torna este segmento ainda mais apelativo e económico.