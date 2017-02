Banco de Portugal escolhe Lone Star para negociar venda do Novo Banco

Hoje às 12:45, atualizado às 12:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O Banco de Portugal anunciou, esta segunda-feira, ter selecionado o fundo norte-americano Lone Star para uma "fase definitiva de negociações, em condições de exclusividade", no processo de venda do Novo Banco.

"O Banco de Portugal decidiu selecionar o potencial investidor Lone Star para uma fase definitiva de negociações, em condições de exclusividade, com vista à finalização dos termos em que poderá realizar-se a venda da participação do Fundo de Resolução no Novo Banco", refere o Banco de Portugal (BdP) em comunicado.