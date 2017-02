BCP líquida dívida ao Estado

Hoje às 18:13 Facebook

O BCP liquidou esta quinta-feira totalmente o empréstimo ao Estado, com o pagamento dos restantes 700 milhões de euros da ajuda estatal concedida em 2012 para reforçar rácios de capital.

"O Banco Comercial Português, S.A. ("BCP") informa que procedeu nesta data ao reembolso antecipado, ao Estado português, dos instrumentos híbridos de capital Core Tier 1 [indicador utilizado na análise da solvabilidade] remanescentes, no montante de 700 milhões de euros", lê-se na informação enviada ao mercado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O banco liderado por Nuno Amado diz que este reembolso "marca o regresso à normalização da atividade do BCP".

O Banco Central Europeu (BCE) tinha dado autorização ao BCP para devolver o dinheiro em falta ao Tesouro após o recente aumento de capital, caso este corresse bem, o que aconteceu.

Hoje de manhã, o administrador financeiro do BCP, Miguel Bragança, já tinha dito que estava a ser paga hoje a dívida ao Estado que faltava, do total dos 3.000 milhões de euros emprestados em 2012. O empréstimo estatal tinha que ser pago, no máximo, até junho deste ano.

O BCP concluiu na semana passada um aumento de capital de 1,33 mil milhões de euros, que foi totalmente subscrito, tendo o grupo chinês Fosun, que já era o principal acionista desde final de 2016, reforçado a sua posição para 23,92%, ainda assim abaixo dos 30% a que poderia chegar.

Já a petrolífera angolana Sonangol, segundo maior acionista, reforçou apenas ligeiramente, passando de 14,87% para 15,24%.

A operação de aumento de capital do BCP visou sobretudo o reembolso total da ajuda estatal, assim como a melhoria dos rácios de solvabilidade.