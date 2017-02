Compensa importar usados apesar da carga fiscal

ILÍDIA PINTO Hoje às 00:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Importação de usados atingiu um volume recorde no ano passado: 59 mil unidades.

Um em cada quatro carros vendidos em Portugal no ano passado foi um usado importado - a importação de veículos usados bateu o recorde de 59 mil unidades. Alemanha, França, Bélgica e Espanha são as principais origens. O Fisco acabou por travar o negócio com as alterações fiscais para os carros mais poluentes. "O aumento do imposto torna impossível a importação", garantem os stands. Mas comprar um usado no estrangeiro ainda continua a compensar no caso de veículos mais recentes e com taxas de emissões mais baixas.

Leia mais na versão e-paper ou na edição impressa.