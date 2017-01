Confiança dos consumidores atinge máximo de quase 17 anos

Hoje às 10:15, atualizado às 10:20 Facebook

O indicador de confiança dos consumidores aumentou nos últimos cinco meses e atingiu em janeiro máximos desde abril de 2000.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas (INE), o aumento do indicador de confiança dos consumidores em janeiro deveu-se, sobretudo, ao contributo positivo das perspetivas relativas à evolução do desemprego e das expectativas relativas à situação económica do país.

"Em menor grau", destaca, deveu-se às apreciações da evolução da poupança e da situação financeira do agregado familiar.

O indicador de clima económico também aumentou em janeiro, depois de ter caído nos dois meses anteriores.

Em janeiro, os indicadores de confiança aumentaram na indústria transformadora, na construção e obras públicas, no comércio e nos serviços.

O indicador de confiança da indústria transformadora subiu entre outubro e janeiro, tendo neste último mês contado com o contributo positivo de todas as componentes, opiniões sobre a procura global, perspetivas de produção e apreciações sobre a evolução dos 'stocks' de produtos acabados.

O indicador de confiança da construção e obras públicas também aumentou em janeiro, devido à evolução positiva de ambas as componentes, perspetivas de emprego e opiniões sobre a carteira de encomendas.

Já o indicador de confiança do comércio recuperou ligeiramente em janeiro, refletindo o contributo positivo das opiniões sobre o volume de vendas, uma vez que o saldo das perspetivas de atividade e das apreciações sobre o volume de 'stocks' contribuíram negativamente.

A subida do indicador de confiança dos serviços deveu-se ao contributo positivo das expetativas sobre a evolução da procura e das opiniões sobre a atividade da empresa, uma vez que as apreciações sobre a carteira de encomendas contribuíram negativamente.

Sentimento económico aumenta em janeiro na zona euro

O indicador que mede o sentimento económico melhorou em janeiro 0,4 pontos para os 108,2 na zona euro e recuou 0,2 pontos, para os 108,7, na União Europeia (UE).

Entre as cinco maiores economias da zona euro, o sentimento económico melhorou em Espanha (1,4 pontos) e Itália (1,3) e na Holanda (1,3) e recuou em França (-0,6) e na Alemanha (-0,3 pontos), segundo dados da Direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia.

A melhoria no indicador na zona euro resulta de uma maior confiança nos setores da indústria, dos serviços e nos consumidores.

A confiança no comércio de retalho baixou na zona euro.

Em Portugal, o indicador do sentimento económico subiu 0,3 pontos para os 109,6, de dezembro para janeiro.

No que respeita à UE, a quebra no sentimento económico deve-se ao recuo do indicador na maior economia fora da zona euro, a do Reino Unido, que baixou 1,4 pontos, apesar de na Polónia, a segunda maior, ter subido 2,0 pontos.