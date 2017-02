Deputados querem ouvir Deco e ASAE sobre carne picada nos talhos

Hoje às 17:51 Facebook

Os deputados aprovaram esta quarta-feira por unanimidade a audição da associação de defesa do consumidor, Deco, da Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e do Conselho de Segurança Alimentar sobre as condições da carne picada vendida nos talhos.

O requerimento foi apresentado pelo PSD na Comissão de Agricultura e Mar no seguimento de um estudo publicado na Deco Proteste onde foi identificada carne guardada a temperaturas demasiado altas, "milhões de bactérias por grama", demasiada gordura e sulfitos usados ilegalmente como conservantes.

Em resultado destas conclusões, divulgadas na semana passada, a Deco apelou aos consumidores para que não comprem hambúrgueres já picados nos talhos, onde encontrou bactérias nocivas e aditivos alergénicos usados para fingir que a carne é fresca.

A associação de defesa dos consumidores diz que identificou carne guardada a temperaturas demasiado altas, "milhões de bactérias por grama", entre as quais a 'salmonella' e outras de origem fecal, demasiada gordura e sulfitos usados ilegalmente como conservantes.

Para o estudo, a Deco foi a 25 talhos de Lisboa e Porto e pediu hambúrgueres de carne de vaca que não contivesse cereais ou vegetais, para que estivesse livre de sulfitos, mas mesmo assim encontrou este tipo de conservantes de forma "escondida e ilegal" em 80 por cento das amostras, por vezes em "quantidades enormes".

Os sulfitos podem provocar alergias, náuseas, dores de cabeça, problemas de pele, digestivos e respiratórios, alertou, acrescentando que a reação alérgica pode, embora em casos muito raros, ser potencialmente mortal.