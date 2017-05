Empresas exportadoras em destaque na conferência Top Exporta

JN Hoje às 16:03, atualizado às 16:47 Facebook

O Banco Santander Totta volta a distinguir com a chancela Top Exporta as empresas portuguesas que se destacam no setor da exportação. A iniciativa culmina com uma conferência, esta terça-feira, com a presença do ministro da Economia.

"É o dia em que vamos fechar com chave de ouro esta distinção às empresas do Top Exporta 2017", sintetiza Pedro Correia, diretor de Negócio Internacional do Banco Santander Totta. A conferência, que se realiza na Auditório Santander Totta, em Lisboa, terá início às 16 horas e conta com a presença do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, do presidente executivo do Santander Totta, António Vieira Monteiro, e do administrador executivo do Santander Pedro Castro e Almeida.

Durante a conferência, algumas das empresas distinguidas partilharão a sua experiência com a plateia, num programa onde serão ainda abordados "temas fundamentais para o desenvolvimento da atividade das empresas exportadoras".

José Luís Mora, diretor do Banco Santander na área de Planificação Financeira e Desenvolvimento Corporativo, abordará "As grandes tendências macroeconómicas" e Nadim Habbib, CEO do Nova Executive Education e especialista em inovação e criatividade, liderará um painel dedicado ao impacto do mundo digital na dinâmica da internacionalização.

Teresa Cardoso de Menezes, diretora geral da Informa D&B, traçará a evolução das exportadoras portuguesas segundo os critérios utilizados pelo programa Top Exporta.

Nesta edição do Top Exporta 2017, para criar o ranking das maiores e melhores empresas exportadoras do ano 2015, "o Santander Totta estabeleceu uma parceria com a Informa D&B - uma das principais multinacionais na agregação e análise de números relacionados com o mundo empresarial", explica Pedro Correia.

A metodologia utilizada partiu da análise das contas das empresas (relativas aos últimos dois anos) e avaliou variáveis como o volume de exportação das empresas em 2015, crescimento das exportações ou crescimento do volume de negócios. Estes dados permitem avaliar, também, o papel destas empresas exportadoras na economia nacional. "Com base nestes dados, chegámos a um conjunto de empresas que se portaram especialmente bem no nosso mercado exportador", remata Pedro Correia.

Três destas empresas subirão ao palco para falar das sua experiência, num debate moderado pelo jornalista da TSF Anselmo Crespo.