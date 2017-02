Fernando Ulrich está de saída da presidência executiva do BPI

Hoje às 20:31, atualizado às 20:37 Facebook

O espanhol Pablo Forero vai ser o novo presidente executivo do BPI, substituindo Fernando Ulrich, que passará a presidente do Conselho de Administração ('chairman'), comunicou hoje o banco à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Após o sucesso da oferta pública de aquisição (OPA) do CaixaBank, que ficou com quase 85% do capital social do BPI, o banco comunicou que o atual presidente do Conselho de Administração, Artur Santos Silva, assim como Fernando Ulrich, presidente da Comissão Executiva, comunicaram que não pretendem ficar nos respetivos cargos após a assembleia-geral de 26 de abril, que elegerá os novos órgãos sociais para um novo mandato.

Assim, o CaixaBank irá propor a nomeação de um novo Conselho de Administração, em que Fernando Ulrich ficará como presidente ('chairman').

O Conselho de Administração contará também com dois vice-presidentes (Pablo Forero e António Lobo Xavier) e com 15 vogais (Alexandre Lucena e Vale, António Farinha de Morais, Carla Bambulo, Francisco Manuel Barbeira, Gonzalo Gortázar, Ignacio Alvarez Rendueles, João Oliveira Costa, José Pena do Amaral, Javier Pano, Juan Antonio Alcaraz, Juan Ramon Fuertes, Lluis Vendrell, Pedro Barreto, Tomás Jervell e Vicente Tardio)

No comunicado enviado à CMVM, é ainda referido que "o elenco do Conselho [de Administração] será completado em proposta definitiva a apresentar oportunamente à Assembleia Geral de Acionistas".

O espanhol Pablo Forero integra a equipa do CaixaBank desde 2009 e é atualmente diretor-geral do banco. Em 2013 foi nomeado diretor-geral de riscos, cargo que ocupou até dezembro de 2016.

A nota oficial do BPI à CMVM indica que tem "uma ampla experiência internacional, tendo trabalhado durante 11 anos em Londres como responsável diretivo da sociedade JP Morgan Asset Management, onde esteve envolvido na experiência de integração Chase/JP Morgan".

Já a Comissão Executiva do BPI será liderada pelo espanhol Pablo Forero, atualmente diretor-geral do CaixaBank, e contará ainda com mais oito elementos.

Por seu lado, Artur Santos Silva, fundador do BPI e atual 'chairman' do banco, será o nome proposto para ficar como presidente honorário do Banco BPI e presidente de uma nova Comissão do Conselho de Administração dedicada à responsabilidade social.

Em junho do ano passado, o presidente executivo do CaixaBank, Gonzalo Gortázar, disse que pretendia manter a liderança do BPI caso assuma o controlo do banco, mostrando confiança na equipa liderada por Fernando Ulrich: "Confiamos na equipa de direção que está a dirigir o BPI neste momento e queremos continuar com esta equipa de direção", disse Gonzalo Gortázar.

Esta intenção foi reforçada pelo mesmo responsável do CaixaBank a 02 de fevereiro deste ano, por ocasião da apresentação de resultados do banco espanhol.

"O mais importante no BPI é a confiança que temos no banco e na sua liderança [...], temos muita confiança na entidade e na sua equipa", sublinhou Gonzalo Gortázar, na altura.

Fernando Ulrich passa agora para presidente do Conselho de Administração, um cargo no qual acaba por ter menos intervenção na gestão corrente do banco.