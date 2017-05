Ford projeta cortar milhares de empregos no mundo

Hoje às 09:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A fabricante de automóveis Ford pode demitir até 20.000 empregados em todo o mundo para economizar dinheiro e melhorar a rentabilidade, disse hoje uma fonte próxima da empresa à agência noticiosa AFP.

A segunda maior fabricante de automóveis dos Estados Unidos (EU) em termos de vendas, que atualmente emprega 202.000 pessoas a tempo inteiro e parcial, confrontada com a desaceleração do mercado automóvel nos EU, vai anunciar os cortes no emprego nos próximos dias.

O diretor executivo da empresa, Mark Fields, está sob pressão dos acionistas para clarificar a sua estratégia e espera que as medidas de austeridade lhe permitam economizar cerca de três mil milhões de dólares (2,74 mil milhões de euros) em 2017.

A Ford vendeu 214.695 carros novos em abril, menos 7,2% que em abril de 2016, o que corresponde a uma diminuição geral das vendas.

Os especialistas dizem que 2017 será o primeiro ano de declínio nas vendas de automóveis nos Estados Unidos desde 2009.

"Nós ainda não anunciámos medidas de poupança em relação a empregados e não comentamos especulações", disse à AFP um porta-voz da empresa.

"Continuamos focados em três prioridades estratégicas que criem valor e provoquem um crescimento do lucro (...) reduzir os custos e tornar-se tão ágil e eficiente quanto possível", acrescentou.

Mark Fields reforçou os investimentos em tecnologia, comprando empresas emergentes especializadas em inteligência artificial, reforçando a presença da Ford em Silicon Valley (região no oeste dos EU onde está situado um conjunto de empresas para gerar inovações científicas e tecnológicas) e tentando que a fabricante automóvel faça parte dos primeiros grupos que vão comercializar um veículo sem motorista.

A Ford registou um aumento de 7% dos seus custos no primeiro trimestre, principalmente devido ao aumento dos preços das matérias-primas, à garantia de contratos de qualidade e aos investimentos.