Gasto do Estado com autoestradas aumenta 77%

ANTÓNIO JOSÉ GOUVEIA Hoje às 00:24, atualizado às 01:35 Facebook

Twitter

Partilhar

As autoestradas Transmontana, Douro Interior, Litoral Oeste e Baixo Alentejo fizeram disparar os encargos do Estado com as parcerias público-privadas (PPP) rodoviárias em 77% no terceiro trimestre do ano passado em cerca de 203,5 milhões de euros.

Até ao final de 2016, o Governo terá pagado 1,7 mil milhões de euros por todos os encargos, seja na área rodoviária, ferroviária ou saúde, sendo o valor mais alto atingido desde que existem estas concessões.

Leia mais na versão e-paper ou na edição impressa.