Governo diz que regresso às 35 horas não significou aumento de despesas com pessoal

O ministro das Finanças, Mário Centeno, afirmou, esta quarta-feira, no Parlamento, que o regresso às 35 horas não levou a um aumento do custo de despesas com pessoal na administração pública em 2016.

"Não existiu um aumento do custo global com pessoal com o regresso às 35 horas", afirmou Mário Centeno na comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social, citando o estudo do impacto da reposição do horário semanal na administração pública.

O ministro indicou ainda que a despesa global com pessoal subiu, em termos homólogos e em contabilidade pública, 680 milhões de euros em 2016, justificando-o com um conjunto de fatores que não o regresso às 35 horas.