Tem esta cadeira? Pode magoar-se, devolva-a à IKEA

A IKEA está a solicitar a devolução de uma cadeira comercializada nas suas lojas, depois de ter recebido queixas de clientes que ficaram feridos devido ao funcionamento incorreto do artigo.

A cadeira de praia MYSINGSÖ pode "cair ou entalar dedos", pelo que a empresa sueca apela aos clientes que a compraram para a devolverem num dos seus postos comerciais.

O grupo garante o reembolso total e dispensa a apresentação de comprovativo de compra, explica um comunicado divulgado no site do gigante sueco.

"Uma vez retirado o tecido para lavagem é possível que a cadeira seja montada de forma incorreta, havendo o risco de queda ou ferimentos nos dedos", lê-se na nota, emitida também em Portugal, onde o modelo em causa é vendido.

O alerta mundial surge depois de chegarem à IKEA cinco relatos de clientes (da Finlândia, Alemanha, EUA, Dinamarca e Austrália) que ficaram com ferimentos nos dedos na sequência da utilização da cadeira. Em todos os casos, houve recurso a tratamento médico.

De acordo com o Grupo IKEA, que conta mais de 300 lojas em 27 países, uma investigação ao caso levou ao melhoramento do design do artigo, de forma a "mitigar ainda mais os riscos de montagem incorreta e lesões". A versão melhorada deverá estar pronta a ser comercializada a partir do próximo mês, garante a empresa.