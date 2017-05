Já pode consultar e entregar o IRS a partir do telemóvel

Hoje às 10:49, atualizado às 11:03 Facebook

O Ministério das Finanças anunciou, esta terça-feira, o lançamento de uma aplicação móvel que permite facilitar a entrega da declaração automática de rendimentos (IRS Automático).

Em comunicado, a tutela explica que, além dos contribuintes que estejam abrangidos pelo regime do IRS Automático, a nova "app" pode também ser utilizada por todos os que queiram consultar o estado da sua declaração de IRS de 2016.

"A disponibilização desta nova 'app' é mais um passo no sentido da modernização das formas de interação com os contribuintes, através do desenvolvimento de aplicações móveis que tornem mais fácil, cómodo e intuitivo o cumprimento das obrigações fiscais", refere o Ministério das Finanças.

A aplicação é gratuita e compatível com os sistemas operativos Android e IOS.