Já são conhecidos os sete carros finalistas a "Carro do Ano"

Já são conhecidos os sete finalistas ao troféu "Carro do Ano" português. O júri, em que estão os órgãos de comunicação social nacionais mais prestigiados (entre os quais o "Jornal de Notícias") procederam à votação dos sete candidatos à fase final do evento.

De acordo com o regulamento do concurso Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2017, após votação, os candidatos que passaram à fase final são os seguintes, por ordem alfabética: Citroen C3 Pure Tech 110 S&S Shine; Hyundai IONIQ Hybrid Tech; Kia Optima Sportwagon 1.7 CRDi GT Line; Peugeot 3008 Allure 1.6 BlueHdi 120 CV; Renault Mégane Sport Tourer Energy dci 130 GT Line; SEAT Ateca 1.6 TDI CR Style S&S 115 CV; Volvo V90 D4 190 CV Geartronic.

Estes "sete magníficos" serão novamente reavaliados pelo júri na sessão final de votação, consagrando o Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2017. Além deste troféu, o júri escolherá também os vencedores das cinco classes a concurso nesta edição, que são: Citadino do Ano, Carrinha do Ano, Familiar do Ano, Crossover do Ano e Ecológico do Ano. A estes juntar-se-ão os galardoados com os prémios Inovação e Tecnologia e Prémio do Público.

Relativamente a este último, a votação está já aberta e decorre até ao próximo dia 10 de fevereiro. O boletim de voto está disponível em: http://passatempocarrodoano2017.pt/.