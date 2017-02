Já somos o quinto fornecedor da China em calçado

ILÍDIA PINTO Hoje às 00:41 Facebook

Hong Kong é o mercado que mais paga pelos sapatos portugueses.

Portugal é já o quinto maior fornecedor de calçado da China. E a tendência é para subir no ranking. Em 2009, a indústria portuguesa exportava 34 mil pares de sapatos para a China, no valor de 646,5 mil euros. Ou seja, a um preço médio de 18,86euro. Sete anos volvidos, o país mais populoso do Mundo multiplicou por 20 as importações de calçado português. Em valor, claro, atinge já os 12,9 milhões de euros. Em volume, o crescimento é de 2,7 vezes. E o preço médio é já o terceiro mais elevado: 41,06euro por par.

