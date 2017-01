Jerónimo de Sousa compara processo do Novo Banco ao do BPN

Hoje às 21:30, atualizado às 21:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O secretário-geral do PCP disse este sábado que o processo do Novo Banco "corre neste momento o sério risco de se traduzir num processo de contornos iguais ao BPN" e defendeu o "controlo público da banca".

"A utilização da resolução ao BES (Banco Espírito Santo) corre neste momento o sério risco de se traduzir num processo de contornos iguais ao BPN em todas as dimensões", afirmou este sábado Jerónimo de Sousa, durante um almoço-convívio do PCP, em Grândola.

Para o líder do PCP, "se depois de pagar a resolução, a opção do Governo for vender o Novo Banco por um preço a desconto, então essa resolução em nada difere da chamada nacionalização do BPN".

"No essencial, em ambos os casos, estaríamos perante um processo de socialização da dívida dos privados e devolução aos privados do banco já livre de problemas", argumentou, frisando que "o PCP não concorda com esta solução de pôr os portugueses a pagar mais uma vez os desmandos da banca".

Jerónimo de Sousa defendeu ainda que "a entrega do Novo Banco a privados significaria que mais de 60% do capital bancário seria detido por grupos estrangeiros" e que "isso tem implicações concretas na capacidade de decisão política dos portugueses e nos seus órgãos de soberania".

"E é por isso que nós consideramos, camaradas, que esta questão do controlo público da banca é um elemento fundamental de afirmação da nossa soberania, por um lado, e na possibilidade de desenvolvimento económico", sublinhou perante a plateia de militantes do partido.

"Alguém acredita, camaradas, que se ficar na mão de estrangeiros têm alguma preocupação em relação ao apoio às pequenas e médias empresas, em relação às famílias, em relação à nossa economia", questionou.

"Claro que não", rematou, afirmando o empenho na "batalha do controlo público da banca".