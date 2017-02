Lucro da Jerónimo Martins aumenta 78% em 2016

Hoje às 19:04 Facebook

O lucro da Jerónimo Martins subiu 78% no ano passado, face a 2015, para 593 milhões de euros, anunciou a dona da cadeia de supermercados Pingo Doce.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Jerónimo Martins adianta que "numa base comparável, excluindo o impacto da Monterroio", os resultados líquidos atribuíveis ao grupo "cifraram-se em 361 milhões, um crescimento de 14,5% face ao ano anterior.

Em igual período, as vendas aumentaram 6,5% para 14.622 milhões de euros, enquanto o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou 7,8% para 862 milhões de euros.

"As principais insígnias do grupo - Biedronka, Pingo Doce e Recheio - iniciaram o ano de 2016 com enfoque reforçado na competitividade e no crescimento do LFL ['like-for-like', ou seja, vendas em lojas que operaram sob as mesmas condições no período em análise]", refere a empresa liderada por Pedro Soares dos Santos.

"Esta determinação conduziu a um forte desempenho ao longo de todo o ano, com crescimento das vendas LFL e das vendas totais", adianta.