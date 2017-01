Lucros do Grupo BPI aumentam quase 33% para 313 milhões de euros

Hoje às 00:51, atualizado às 01:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O Grupo BPI obteve lucros de 313,2 milhões de euros em 2016, mais 32,5% do que em 2015, divulgou a instituição liderada por Fernando Ulrich.

Para estes resultados contribuiu a atividade internacional com 166,3 milhões de euros, mais 16% face ao ano anterior, o que se deve sobretudo à operação angolana, onde o BPI tinha em 2016 a maioria do capital do Banco de Fomento de Angola (BFA).

Entretanto, já em janeiro, a participação do BPI no BFA foi reduzida para 48,1%, tendo a operadora angolana Unitel agora a maioria do banco africano.

Já a atividade em Portugal deu um lucro líquido ao BPI de 147 milhões o ano passado, um aumento de 58% em termos homólogos.

Os lucros registados em 2016 são os maiores desde 2007, quando o banco rendeu 355 milhões de euros positivos.

Analisando a conta de resultados, o ano passado, a margem financeira consolidada aumentou 14,4% face a 2015, para 407,4 milhões de euros, com o produto bancário a avançar 7,5%, para 716,6 milhões de euros.

Por despesas, os custos de estrutura consolidados ficaram praticamente estabilizados em 497,9 milhões de euros, com os gastos com pessoal a subirem 1,9%, para 308 milhões de euros.

Contudo, há que referir que os valores relativos a 2015, com base nos quais é feita a comparação com 2016, são valores "proforma", em que a operação do Banco de Fomento de Angola (por o BPI ter deixado de controlar) passa já a estar representada na rubrica "operações em descontinuação", sendo assim diferentes dos valores reportados no final do ano de 2015.

Olhando apenas para a atividade do BPI em Portugal, a margem financeira cresceu 14,3%, para 406 milhões de euros, e as comissões líquidas subiram 1,5%, para 259,7 milhões, o que contribuiu para o produto bancário aumentar 7,4%, para 715,4 milhões de euros.

Já os depósitos de clientes subiram 5%, para 19,8 mil milhões de euros, e o crédito ficou praticamente igual, nos 22,7 mil milhões de euros.

O banco liderado por Artur Santos Silva e Fernando Ulrich divulgou ainda hoje que o ROE (Return on Equity), que avalia a rentabilidade dos capitais próprios, foi de 13,4% em 2016.

Por fim, o BPI fechou 2016 com um rácio de capital 'common equity tier 1' de 11,4% com os critérios de transição e de 11,1% com as regras completamente executadas,