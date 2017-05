Maria Luís aposta que Estado terá de seguir aumento de capital no Novo Banco

Hoje às 17:38, atualizado às 17:40 Facebook

A ex-ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque admitiu, esta terça-feira, que o Estado venha a ter de participar numa eventual necessidade de aumento de capital do Novo Banco, por ter ficado com 25% do banco.

"Quando houver necessidade de fazer um aumento de capital e o Estado disser 'eu com 25% não acompanho', se for um Governo liderado pelo PS, posso já aqui fazer uma aposta que acompanha", avisou a agora deputada do PSD, na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa.

A ministra das Finanças do anterior governo PSD/CDS-PP insistiu também que as condições criadas para que os bancos (que contribuem para o Fundo de Resolução) amortizem em 30 anos o empréstimo concedido à entidade que ainda detém 100% do Novo Banco significa que "são os contribuintes a subsidiar".

Maria Luís Albuquerque aproveitou ainda para recusar as críticas dos grupos parlamentares à esquerda do PSD, de que os problemas no sistema financeiro foram herdados do executivo de que fez parte: "É uma grande falta de vergonha acusarem-nos de não termos resolvido os problemas todos que nos deixaram", disse.

"Este Governo tem muita sorte de só ter herdado alguns. Em 2011 herdámos todos: um país na bancarrota e que só não faliu porque teve um programa de ajustamento e que [por isso] não podia ter um sistema financeiro saudável", afirmou.

A antiga governante respondia à intervenção feita pelo deputado do PS João Galamba, que disse que o empréstimo é "pago pelo Fundo de Resolução, que é pago pelos bancos, sendo que não há nada que indexe esse valor à taxa de juro que o Estado fez ao fundo de resolução".

Sobre os 25% que o Estado ainda detém do Novo Banco, o deputado socialista rejeitou que seja um passivo, vendo-o antes como um ativo.