Navigator reduziu volume de negócios em 2016 mas aumenta lucros

Hoje às 09:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O volume de negócios da empresa Navigator reduziu em 3,1% em 2016 face ao ano anterior, segundo os resultados da empresa comunicados à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em 2016 a Navigator registou um volume de negócios de 1.577,4 milhões de euros face aos 1.628 milhões alcançados em 2015, de acordo com a informação divulgada, esta quinta-feira, pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Esta diminuição resulta, de acordo com a empresa, "essencialmente da redução do valor das vendas na área da energia, após a revisão da tarifa de venda à rede na central de cogeração a gás natural da Figueira da Foz, assim como da contração global dos preços de pasta e papel que se verificou ao longo de 2016".

Tal não impediu, porém, um aumento do resultado líquido que subiu 10,7% para 217,5 milhões de euros, contra 196,4 milhões de euros em 2015.

O EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) das vendas totais da empresa foram em 2016 de 397,4 milhões de euros, face aos 390,0 alcançados em 2015, uma variação de mais 1,9%.

Comparativamente, no último trimestre de 2016 foram obtidos 422,0 milhões de euros nas vendas totais, mais 12% do que o alcançado no terceiro trimestre daquele ano, 376,8 milhões de euros.