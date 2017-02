Novo Banco reembolsa últimos 1500 milhões de euros de dívida ao Estado

Hoje às 08:25, atualizado às 08:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O Novo Banco reembolsa, esta sexta-feira, a última emissão de dívida com garantia estatal, no valor de 1500 milhões de euros, adiantou à Lusa fonte oficial da entidade liderada por António Ramalho.

A extinção desta emissão põe fim às ajudas estatais de que o banco beneficiava", realçou o Novo Banco, apontando para a "melhoria e recuperação da posição de liquidez" que permitiu antecipar pagamentos da dívida ao Tesouro na reta final do ano passado.

Em novembro de 2016, o Novo Banco pagou 1000 milhões de euros de uma emissão que se vencia no mês seguinte, e, em dezembro último, antecipou o pagamento parcial de 700 milhões de euros da emissão de 1000 milhões de euros que vencia em janeiro de 2017.

Esta sexta-feira, com o vencimento da emissão de 1500 milhões de euros, o Novo Banco deixou de ter qualquer tipo de instrumento de dívida com garantia do Estado.

O Novo Banco é o banco de transição que ficou com os ativos menos problemáticos do Banco Espírito Santo (BES), alvo de uma intervenção das autoridades a 3 de agosto de 2014.