Paulo Macedo entra em funções na Caixa a 1 de fevereiro

A nova administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD), que será liderada por Paulo Macedo e que inclui apenas uma mulher, teve 'luz verde' do Banco Central Europeu (BCE) e entra em funções em 1 de fevereiro, informou o Governo.

"O BCE concluiu hoje o processo de avaliação da idoneidade e adequação do presidente do Conselho de Administração, do presidente da Comissão Executiva, assim como dos restantes administradores executivos da CGD", indica o Ministério das Finanças, em comunicado enviado às redações.

Assim, a equipa composta por oito elementos, dos quais apenas uma é mulher, entrará em funções "a partir do próximo dia 01 de fevereiro", ficando Paulo Macedo como presidente da Comissão Executiva e Rui Vilar como presidente do Conselho de Administração.

Francisco Cary, João Tudela Martins, José de Brito, José João Guilherme, Maria João Carioca e Nuno de Carvalho Martins completam a lista de nomes propostos pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, que Frankfurt já aprovou.

A tutela refere ainda que serão "submetidos ao BCE, e sujeitos ao processo de avaliação de idoneidade e adequação, os administradores não executivos".