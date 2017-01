Portugal coloca dívida a 6 e 12 meses a juros mais baixos

Hoje às 12:08, atualizado às 12:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal colocou 1750 milhões de euros, montante acima do máximo anunciado, em Bilhetes do Tesouro a seis e 12 meses a taxas de juro negativas e inferiores às dos anteriores leilões comparáveis.

Segundo a página da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) na Bloomberg, a 12 meses foram colocados 1400 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro (BT) à taxa de juro de -0,047%, de novo negativa e inferior à registada em 16 de novembro de 2015, quando foram colocados 1.250 milhões de euros a uma taxa positiva de 0,005%.

A taxa de juro dos BT a 12 meses já tinha sido negativa, designadamente em 21 de setembro de 2015, quando foram colocados 1750 milhões de euros a -0,014%.

A seis meses, foram colocados 350 milhões de euros em BT à taxa de -0,091%, mais negativa do que a verificada também em 16 de novembro, quando foram colocados 250 milhões de euros a um juro de -0,027%.

A procura atingiu 2167 milhões de euros para os BT a 12 meses, 1,55 vezes superior ao montante colocado, e 1235 milhões de euros para os BT a seis meses, 3,53 vezes o montante colocado.

O IGCP tinha anunciado dois leilões de BT a seis e 12 meses entre 1250 milhões de euros e o montante máximo de 1500 milhões de euros com maturidades em 21 de julho de 2017 e em 19 de janeiro de 2019, respetivamente.

No programa de financiamento do Estado para 2017, a agência que gere a dívida pública portuguesa afirma que espera que o financiamento líquido resultante da emissão de BT tenha "um impacto nulo" e adianta que "será mantida a estratégia de emissão ao longo de toda a curva, combinando prazos curtos com prazos longos".

Ao longo de 2017, o IGCP pretende também emitir entre 14 a 16 mil milhões de euros em Obrigações do Tesouro, através de emissões mensais.

Em termos líquidos, a República portuguesa precisa de um financiamento de 12,5 mil milhões de euros para este ano, num valor que inclui 2,7 mil milhões euros de fundos associados à recapitalização da CGD, que já se encontram financiados.