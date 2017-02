Presidente do Novo Banco diz que "problema de reputação" da banca penaliza setor

Hoje às 18:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Novo Banco disse este sábado, no Algarve, que a banca em Portugal tem um "problema de reputação" que está a penalizar fortemente o setor, perante os reguladores e na capacidade de atrair capital.

"No presente, estamos a ser fortemente penalizados por dois elementos que têm a ver exclusivamente com a reputação", disse António Ramalho, frisando que é "particularmente difícil", por aquilo que aconteceu no passado, atrair novos acionistas para o mercado.

"Depois da destruição de capital que foi feita, é quase impossível, naturalmente, que tenham capacidade de atrair capital", observou, quando discursava num painel que reuniu dirigentes do setor da banca, no âmbito do V Fórum Empresarial do Algarve.

Segundo o responsável, enquanto esse problema de reputação não for assumido, os agentes do setor bancário vão continuar "cheios de boas intenções, dizendo que as empresas têm dificuldades de financiamento e nós com pouca resposta para lhes dar".

À margem da sessão, António Ramalho frisou que a reputação "é um elemento central" e que é preciso não perder de vista que os bancos "não são empresas iguais às outras", uma vez que têm dividendos a pagar aos acionistas, mas também à sociedade.

O V Fórum Empresarial do Algarve decorre até domingo, organizado pelo LIDE Portugal, decorre até domingo num hotel de Vilamoura.

O Novo Banco é o banco de transição que ficou com os ativos menos problemáticos do Banco Espírito Santo (BES), alvo de uma intervenção das autoridades em três de agosto de 2014, e que está em processo de venda.