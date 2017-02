Rafael Valverde substitui Rui Horta e Costa nos CTT

Hoje às 19:33 Facebook

Rafael Valverde foi o nome indicado pela Comissão de Governo Societário, Avaliação e Nomeações para substituir Rui Horta e Costa na administração dos CTT.

Rui Horta e Costa renunciou ao cargo após ter sido constituído arguido no caso Operação Marquês.

De acordo com o comunicado enviado pelos CTT à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o nome de Rafael Valverde, 63 anos, é indicado para membro não executivo e independente do Conselho de Administração dos Correios de Portugal.

A Comissão de Governo Societário, Avaliação e Nomeações (CGSAN) "concluiu que Rafael Valverde tem competências e experiência adequadas para desempenhar as funções de membro não executivo independente do Conselho de Administração dos CTT no mandato 2017-2019, suportadas pela sua longa experiência de 30 anos ao nível de cargos de administração e de gestão executiva no setor bancário".

Rui Horta e Costa tinha anunciado a renúncia ao cargo de administrador não executivo no início do mês.

Em 7 de fevereiro, os CTT divulgaram que a Comissão de Governo Societário recomendava a separação entre as funções de presidente do Conselho de Administração e de presidente da Comissão Executiva.

Nesse sentido, a CGSAN propôs António Gomes Mota para presidente do Conselho de Administração e Francisco de Lacerda para vice-presidente do Conselho de Administração e presidente da Comissão Executiva.

A assembleia-geral anual dos acionistas dos CTT terá lugar a 20 de abril.