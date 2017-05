Regulador da aviação abre processo a "falha" no aeroporto

Hoje às 13:16, atualizado às 13:24 Facebook

A Autoridade Nacional da Aviação Civil vai abrir um processo de averiguações à avaria no sistema de abastecimento de aviões no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para "apurar as circunstâncias da falha e futuras medidas a tomar".

Fonte oficial da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), regulador do setor da aviação, disse que "decidiu abrir um processo de averiguações e encontra-se a efetuar as diligências necessárias de forma a apurar as circunstâncias da falha e futuras medidas a tomar, com vista a garantir que a situação de inoperacionalidade de ontem não se volte a verificar".

64 voos cancelados, 11 desvios e 322 ligações afetadas por atrasos

No âmbito das diligências em curso, a ANAC irá verificar também "a proteção dos direitos dos passageiros e a qualidade do serviço prestado" na quarta-feira, adianta a mesma fonte.

A ANA - Aeroportos de Portugal informou, às 00.30 horas, estarem resolvidos os problemas no abastecimento de aeronaves no aeroporto de Lisboa, que começaram por volta das 12 horas de quarta-feira.

Fonte oficial da empresa precisou então à agência Lusa que a ANAC autorizou a realização de voos durante a noite para ajudar a normalizar a operação no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, que levou ao cancelamento de 64 voos e, 11 desvios e 322 ligações afetadas por atrasos.

Na nota enviada à agência Lusa, a ANAC justifica a abertura do processo de averiguações com "a prolongada disrupção no serviço de abastecimento de combustível no Aeroporto de Lisboa, causando perturbações ao normal funcionamento das operações de voo e provocando transtornos aos passageiros e companhias aéreas".

Os meios mobilizados não permitiram uma resposta suficiente para repor a operacionalidade em pleno

Para o organismo liderado por Luís Ribeiro, "os meios mobilizados não permitiram uma resposta suficiente para repor a operacionalidade em pleno", mas nota que "apesar dos transtornos causados, não colocou em causa a segurança das instalações do Aeroporto, nem dos passageiros e pessoal afeto às operações".

As operações no aeroporto de Lisboa retomaram a normalidade esta quinta-feira a meio da manhã, mas alguns voos ainda registam atrasos.