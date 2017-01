Retiradas de circulação 7757 notas contrafeitas em 2016

Hoje às 12:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Foram apreendidas no ano passado 7757 notas contrafeitas, menos 9,7% do que em 2015, sendo a nota de 20 euros a mais contrafeita, informou o Banco de Portugal.

O regulador bancário informa que a nota de 20 euros "continua a ser a mais contrafeita", representando cerca de 50% das notas contrafeitas retiradas de circulação. No ano passado, foram apreendidas 3876 notas de 20 euros contrafeitas, contra as 4755 apreendidas em 2015.

Nova nota de 50 euros entrará em circulação a 4 de abril

Logo depois surgem as notas de 50, denominação em que foram apreendidas 2699 contrafeitas, face às 2406 durante o ano anterior.

Numa nota, o Banco de Portugal (BdP) considera que o número de contrafações apreendidas em Portugal "continua a ser residual", quando comparado com o total de notas em circulação.

De acordo com o comunicado do Banco Central Europeu (BCE), também divulgado na página do BdP, no segundo semestre do ano passado, foram retiradas de circulação 353 mil notas de euro contrafeitas, o que constitui um ligeiro aumento face ao primeiro semestre e 20,7% menos do que no segundo semestre de 2015.

As notas de 20 euros e 50 euros representaram cerca de 80% das contrafações, com a de 50 euros a liderar as contrafações.

A maioria (93,6%) das notas contrafeitas foi detetada em países da área do euro, sendo que cerca de 5,4% das notas foram apreendidas em Estados-Membros da União Europeia não pertencentes à área do euro e 1% foram detetadas em outras partes do mundo.

Todas as notas de euro podem ser verificadas através do método "tocar, observar e inclinar", lembra.

O BCE adianta ainda que a nova nota de 50 euros, que incorpora elementos de segurança inovadores, entrará em circulação em 4 de abril deste ano.