Ryanair acredita que aeroporto do Montijo pode operar no verão de 2018

Hoje às 12:03, atualizado às 12:05 Facebook

Twitter

Partilhar

A companhia aérea Ryanair criticou, esta quarta-feira, que o Governo demore quatro anos até colocar a base do Montijo como aeroporto complementar de Lisboa, referindo ser possível que as operações tivessem início no verão de 2018.

Em conferência de imprensa para apresentar o "calendário inverno 2017" em Lisboa, o presidente executivo da companhia irlandesa de baixo custo, Michael O'Leary, questionou as razões pelas quais os estudos se vão arrastar "por quatro anos".

A transferência das companhias para o Montijo vai depender apenas dos "preços oferecidos", considerou o responsável, acrescentando que a grande vantagem no Montijo é um "maior espaço" que permitirá crescer, ao contrário da infraestrutura atual de Lisboa.