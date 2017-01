Toyota vai criar 400 empregos nos EUA após críticas de Trump

Hoje às 08:52, atualizado às 08:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A Toyota anunciou que vai investir 600 milhões de dólares (559 milhões de euros) e criar 400 empregos numa das suas fábricas nos EUA, duas semanas depois de Donald Trump ter criticado os planos da empresa para o México.

O presidente norte-americano tem pressionado os fabricantes automóveis - tanto norte-americanos como estrangeiros - a aumentarem as respetivas produções e contratações nos Estados Unidos, ameaçando-os com tarifas punitivas se deslocalizarem as suas fábricas e empregos para fora do país.

"Este projeto de expansão é parte da estratégia de localização da Toyota para construir veículos onde eles são vendidos", disse o fabricante japonês em comunicado na terça-feira.

O investimento é destinado a aumentar a produção de SUV numa fábrica no estado do Indiana, de onde é oriundo o vice-presidente Mike Pence.

A Toyota emprega atualmente cinco mil trabalhadores na fábrica da cidade de Princeton.

Este número está incluído nas cerca de 40 mil pessoas que o fabricante japonês emprega diretamente nos Estados Unidos, disse à agência AFP uma porta-voz da Toyota.

A empresa disse que o investimento previsto de 10 mil milhões de dólares (9,3 mil milhões de euros) para os próximos cinco anos "mostra o compromisso da Toyota em continuar o investimento nos Estados Unidos". O projeto para modernizar a fábrica e aumentar a sua competitividade deverá ter início em 2019.

No início deste mês, antes de tomar posse como presidente, Donald Trump ameaçou a Toyota com tarifas por causa de uma nova fábrica automóvel planeada para o México.

"Nem pensar! Construam uma fábrica nos Estados Unidos ou vão pagar impostos aduaneiros elevados", escreveu Trump no Twitter.

A Toyota anunciou que vai construir uma nova fábrica no México, que deverá iniciar a produção em 2019.