Uso do Andante vai ser alargado a sul e a norte

As próximas prioridades da Área Metropolitana do Porto (AMP) para alargamento do zonamento Andante integram estações de Santo Tirso, Paredes, Valongo, Espinho, bem como da Linha do Vouga, indicou hoje fonte deste organismo.

Hoje foi formalizado o alargamento do Andante a seis estações localizadas em três concelhos da AMP - Trofa, Valongo e Maia - e, em declarações à agência Lusa, à margem da cerimónia Avelino Oliveira, da comissão executiva do Conselho Metropolitano do Porto (CmP) apontou, ainda que vincando tratarem-se de estimativas, que no "primeiro semestre" deste ano o alargamento chegará quer mais a norte quer mais a sul.

"Temos algumas prioridades: desde logo a norte a continuidade daqui da Trofa até Santo Tirso. Chegar a Paredes a partir de Ermesinde [concelho de Valongo] e também incluir S. Martinho do Campo em Valongo. Já a sul, temos Silvado em Espinho, mas um dos grandes desafios é a Linha do Vouga", referiu.

Relativamente à Linha do Vouga, Avelino Oliveira estendeu a estimativa de tempo por se tratar de, justificou, "um caso muito específico porque não se trata de [comboios] urbanos", mas confirmou as negociações entre a CP - Comboios de Portugal e a AMP.

"Está a ser trabalhado. É complexo porque o material circulante é diferente e as infraestruturas são diferentes, mas acreditamos que vamos conseguir. É entrar em terreno completamente novo. Não há nenhum operador do Andante nesses territórios. É muito difícil dar prazo porque pode haver implicações ao nível de investimento", referiu.

A Linha do Vouga abrange os concelhos de Espinho, Santa Maria da Feira, S. João da Madeira e Oliveira de Azeméis.

Quanto aos anúncios de hoje - que decorreram na estação de comboios da Trofa, distrito do Porto, juntando autarcas, a CP e a TIP-Transportes Intermodais do Porto - o responsável do CmP disse estar "muito satisfeito porque vão ser milhares de pessoas que vão beneficiar do alargamento".

São seis as novas estações abrangidas por um mesmo cartão, tarifário e opções de bilhética. Em causa estão Travagem, Leandro, S. Frutuoso, S. Romão, Portela e Trofa.

Na cerimónia os autarcas dos vários concelhos congratularam-se com o alargamento, apontando que este foi "muito reivindicado".

Para o vice-presidente da câmara da Maia, António Silva Tiago, "foi dado um significativo passo na gestão do território metropolitano".

Já o presidente da câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, que viajou de comboio até à Trofa, disse que "hoje se fez de forma simples Área Metropolitana porque fazer Área Metropolitana é promover intermodalidade". E o autarca aproveitou para reivindicar exatamente o alargamento até à estação de S. Martinho do Campo.

O anfitrião da sessão, Sérgio Humberto, presidente da câmara da Trofa, lembrou que "a vida de muitas pessoas muda" com este alargamento e vincou "a redução de custos para o orçamento das famílias, bem como os benefícios de passos como este para o ambiente".

Hoje também foi apresentada a nova imagem do Andante, marca lançada há 14 anos, tendo sido vincado pelos responsáveis da TIP que a troca de cartões será gratuita e pode ser feita a partir de segunda-feira.

O presidente da TIP, Jorge Delgado, avançou que "até ao final do ano" conta implementar o Andante Mobile, uma solução desmaterializada que "permite viajar de forma prática e fácil".

Na prática trata-se de uma aplicação que "substitui" o cartão Andante pelo telemóvel, algo que está a ser desenvolvido pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e pela TIP.

Em março é lançado um projeto-piloto com 100 utilizadores, sendo que o concurso deverá ser lançado no verão para que o sistema esteja pronto até ao final do ano.

O primeiro teste inclui quatro linhas: uma de metro, uma de comboio, uma carreira STCP [Sociedade de Transportes Coletivos do Porto] e uma carreira de um operador privado.

Ainda sobre a rede Andante, Jorge Delgado revelou que no primeiro ano de existência, em 2003, mais de seis milhões de pessoas utilizaram o Andante para viajar, quando este tinha 18 linhas e três operadores.

"Entretanto, em 2017, o Andante integra 138 linhas, 11 operadores públicos e privados e praticamente nove em cada dez viagens realizadas são viagens Andante", referiu.

Também o presidente da CP, Manuel Queiró, enalteceu a intermodalidade de transportes, considerando-a "uma grande vantagem civilizacional", mostrando-se disponível para o "progressivo" alargamento do Andante a outras estações da AMP.