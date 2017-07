Eles são invisíveis mas fazem mais por nós do que imaginamos

Hoje às 14:07, atualizado às 14:40 Facebook

Num quotidiano que começa cedo e muitas vezes acaba tarde, para chegarmos à almofada com a doce sensação de dever cumprido, há pequenos aliados que nos ajudam sem darmos conta.

Não falamos de duendes nem outras forças imaginárias cuja existência é improvável, mas sim das infinitas possibilidades que a tecnologia é capaz de nos oferecer. Hoje em dia, precisamos cada vez mais de conveniência e rapidez, mas também de segurança: indo mais longe na tecnologia contactless dos nossos cartões de débito, o Novo Banco lançou um micro cartão contactless, permitindo fazer pagamentos a partir de um cartão colocado ou colado no telemóvel, ou em qualquer objeto do dia a dia, para que pagar com o que está mais à mão (em vez de navegar pela mala ou carteira à procura do cartão ou suspirar porque o deixou em casa). Pagamentos até euro20 não necessitam de introdução de PIN. No caso de serem superiores a euro20 ou de valor acumulado diário maior que euro80, é necessário a introdução do PIN.

Para quando precisamos de analisar os nossos maiores gastos, ou aqueles mais pequeninos que se multiplicam sem darmos conta, o Novo Banco oferece uma ferramenta gratuita, designada "Orçamento Familiar", disponível na NB app tablet e no NBnet, que classifica os movimentos até 50 categorias e subcategorias, permitindo assim uma melhor gestão das despesas lá de casa.

Quando precisamos de uma ajudinha antes da aguardada chegada do ordenado, o Novo Banco também tem uma solução: o Crédito Ordenado. Este serviço pode ser facilmente subscrito online, com um limite autorizado pelo Banco, calculado com base nas domiciliações de vencimento do cliente - esta opção é válida para quem tem conta NB 100% ou NB 360º e com domiciliação de ordenado. Em caso de aperto, os clientes Novo Banco podem optar por este serviço ou pelo Cash Advance, um adiantamento de dinheiro a crédito, ligado ao limite disponível no cartão de crédito, que pode ser efetuado por transferência da conta cartão para a respetiva conta de depósitos à ordem associada, via NBdireto, NBnet ou NB smart app.

No verão, quando gostaríamos de envolver a nossa casa e os nossos bens mais importantes numa bolha impenetrável para os ladrões, o NOVO BANCO tem uma solução fácil e acessível, que muitos desconhecem: um cofre de aluguer, o serviço ideal para ficarmos descansados na praia enquanto os nossos valores ou documentos estão seguros no banco.

Para não perdermos nenhum destes "super aliados" do dia a dia do Novo Banco, há uma aplicação que os reúne a todos: a NB smart app. Esta permite a ativação ou subscrição de alguns destes eoutros produtos, através de um acesso simplificado com impressão digital, para iPhone ou sistemas Android, transferências, pagamentos e carregamentos, e também para constituição e gestão de poupanças de produtos exclusivos.

A derradeira inovação para os gastos de todos os dias é o Cartão de Crédito NB Branco, o único no mercado com taxa de juro de 0% para sempre. Tem uma anuidade ajustada ao plafond escolhido e permite prestações fixas no fim do mês. Assim é possível ter um dia a dia sem sobressaltos, para que nos possamos dedicar ao que realmente importa.