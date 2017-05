Hoje às 11:27, atualizado às 11:34 Facebook

Na era dos ecrãs táteis e da navegação digital, os serviços e produtos também devem fazer a migração para modelos mais interativos. E uma das mais recentes soluções a surpreender o mercado foi, por incrível que pareça, uma fatura.

A tecnologia e o investimento nas plataformas digitais são alguns dos pontos essenciais para colocar o cliente no centro da atividade das empresas.

Depois de ter lançado a fatura clara, a EDP inova uma vez mais, lançando a nova fatura eletrónica interativa que, além de ter um formato adaptável a todos os dispositivos fixos e móveis, permite aos clientes uma navegação mais intuitiva, com informação gráfica e clicável e com acesso detalhado a todas as suas componentes. Esta é uma solução pioneira no serviço ao cliente, permitindo acesso a vários serviços através de um mesmo ponto de contacto: a fatura.

Esta inovação está a ser promovida por uma campanha publicitária que, à semelhança da nova fatura da EDP, também ela é interativa.

No filme da campanha, um casal que organizou uma festa em casa pede ajuda para expulsar os dois últimos convidados que teimam em ficar. "Por favor ajude-nos a tirá-los cá de casa" - é o mote para que os utilizadores explorem as várias possibilidades em busca de um final para a história.

Com esta nova fatura, a EDP dá seguimento a uma das suas apostas estratégicas: aumentar a proximidade com os seus clientes através de uma comunicação mais simples e clara.

A fatura passará a ser enviada aos clientes que já recebiam fatura eletrónica, em formato PDF e via email, com indicação das novas funcionalidades disponíveis. Todos os clientes que ainda recebem a fatura em papel podem experimentar este novo modelo e aderir à fatura eletrónica interativa em energia.edp.pt.