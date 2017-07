Como reagir se fotos íntimas suas foram parar à Internet?

Ivo Neto Hoje às 00:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Kim Kardashian, Paris Hilton e Jennifer Lawrence são três celebridades que viram fotos íntimas colocadas nas redes sociais. O "revenge porn" - que pode ser literalmente traduzido para pornografia de vingança - não é só uma traição muito grave como tem contornos criminais.

Além disso, ver na Internet, à mercê de qualquer pessoa, imagens que confiou a alguém de quem gostou muito comporta uma grave pressão psicológica. As principais redes sociais e motores de busca estão atentos ao fenómeno e podem ajudar a eliminar estes conteúdos. Então, o que pode fazer caso isto lhe aconteça a si ou a uma pessoa amiga?

1- Ligar à polícia

Partilhar fotos ou vídeos com conteúdo pessoal, sem autorização, é um crime e os prevaricadores podem mesmo ser presos. Apesar não ser fácil apresentar uma queixa destas na esquadra, é o que deve fazer em primeiro lugar.

2- Retirá-la dos sites

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Se as fotos foram tiradas por si, tem o direito de autor das imagens. Deve contatar os sites onde elas estão e informar que já denunciou o caso na polícia. Portais de pornografia como o "pornhub" têm mesmo uma secção própria para estas queixas.

3- Alerte o Google

O Google também facilitou o processo para as vítimas deste fenómeno se protegerem. Enviando o nome completo, "prints" das imagens e os links dos sites, para um secção própria, pode ajudar a "apagar" esses conteúdos.

4- Retire do Facebook

Fale com os amigos mais próximos e peça para denunciarem as imagens. Quanto mais queixas existirem sobre determinado conteúdo, mais facilmente a rede o apagará. Também pode denunciar o prevaricador, enviando o URL do seu perfil para as redes social.

5- Fale com alguém

Não pense que é um caso isolado. Só na Austrália, de acordo com um inquérito realizado este ano, uma em cada cinco pessoas foi vítima da exposição ilegal de fotos pessoas na Internet. Há fóruns com relatos e conselhos de pessoas que passaram pelo mesmo, que poderão ajudar a lidar com este problema.